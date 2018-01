'Van Persie? Wij hebben geen enkele reden om zijn komst niet meteen te brengen'

Zo moet Feyenoord Ajax in de Arena temmen

19:33 Die prima maand december van Feyenoord. Is dat een stevige houvast voor Feyenoord bij de herstart van de competitie in de Arena? Of heeft het misschien wel zand in de ogen gestrooid bij de regerend landskampioen omdat clubs als Sparta en Roda JC wel erg zwakke opponenten waren. Als Feyenoord zondag in Amsterdam wederom struikelt, zal iedereen ongetwijfeld op het laatste wijzen.