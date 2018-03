Van Persie wilde slotfase toch maar even live bekijken

,,Toen het 4-1 stond, dacht ik: de punten zijn binnen'', aldus Van Persie. ,,Maar toen werd het 4-2 en ook nog 4-3, dus toen ben ik toch maar even naar buiten gegaan. Op mijn telefoon liep het twee minuten achter, dus ik wilde het live zien. Het werd spannend.''



,,Ik had vorige week niet gespeeld en nu wel. Daar ben ik heel blij mee'', zegt Van Persie tegenover Fox. De spits werd in de 53ste minuut vervangen door Jens Toornstra. ,,Ik weet niet of het met het veld te maken heeft, maar ik kreeg een beetje last van m'n kuit.''