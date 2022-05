Van ruzie, tot beenamputatie, tot coma en vroege dood: overlijden Jody Lukoki (29) slaat in als een bom

update Voormalig PEC-spe­ler Jody Lukoki op 29-jarige leeftijd overleden: ‘Hij was zo’n vrolijke jongen’

PEC Zwolle neemt met ontsteltenis en verdriet kennis van het overlijden van Jody Lukoki (29). De aanvaller was de eerste doelpuntenmaker in een officieel Europees duel van de club, waar hij in 2014 onder contract stond. De oorzaak van zijn overlijden is niet bekendgemaakt.

15:14