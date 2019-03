Van steunpilaar tot clubicoon: huwelijk Penders en NAC na negentien jaar via telefoontje ten einde

NAC nam afgelopen vrijdag afscheid van assistent-trainer Rob Penders. Het clubicoon kreeg in een telefoongesprek te horen dat er, mede door de komst van Ruud Brood en Regillio Vrede, geen plaats in de technische staf meer voor hem is. Hierdoor komt er na negentien jaar trouwe dienst een einde aan een geslaagd huwelijk.

Volledig scherm Het artikel in PZC nadat NAC Rob Penders heeft aangetrokken. © PZC Vanaf de eeuwwisseling maakte Penders al deel uit van het vaste interieur van het Rat Verlegh Stadion. Aanvankelijk als robuuste verdediger. Later als populaire aanvoerder en vervolgens jeugdtrainer. En tot vrijdagmiddag als cultuurbewaarder en assistent-trainer in de technische staf. Penders zag in die laatste functie (interim-) hoofdtrainers Eric Hellemons, Robert Maaskant, nogmaals Hellemons, Marinus Dijkhuizen, Stijn Vreven en Mitchell van der Gaag komen en gaan.

Met de komst van hoofdtrainer Brood, die als assistent Vrede meeneemt, is er dus geen plaats meer voor Penders. Daarmee komt een einde aan een tijdperk. Voor het eerst zal NAC het deze eeuw zonder de Roosendaler gaan doen. Een terugblik op negentien jaar.

Entree

NAC neemt Rob Penders in de winterstop van seizoen 1999/2000 over van streekgenoot RBC. Daar heeft de houterig ogende verdediger zich ontpopt tot stabiele kracht in de eerste divisie. Die stabiliteit heeft de Parel van het Zuiden juist nodig om een serieuze gooi te doen naar het kampioenschap.

Volledig scherm Rob Penders strijkt na de eeuwwisseling neer bij NAC. In de winterstop komt de verdediger uit Roosendaal de ploeg van Kees Zwamborn versterken. © Con Clasquin

Kampioen

Penders houdt in 2000, ruim vier maanden na zijn entree, de kampioensschaal van de eerste divisie omhoog. Na zijn komst wint NAC liefst vijftien van de zeventien competitiewedstrijden in de tweede seizoenshelft. Door een zege op nota bene RBC (2-0) is de ploeg van oefenmeester Kees Zwamborn op de voorlaatste speeldag niet meer in te halen door de concurrentie. Na één seizoen keert NAC terug in de eredivisie. Een volksfeest barst los. 20.000 uitzinnige mensen wonen de huldiging op de Grote Markt bij.

Volledig scherm Rob Penders houdt in 2000, enkele maanden na zijn entree bij NAC, de kampioensschaal van de eerste divisie omhoog. © Dick De Boer

Overlijden Ferry van Vliet

Ongetwijfeld is het overlijden van Ferry van Vliet het dieptepunt tijdens het Bredase dienstverband van Penders. Zijn 20-jarige teamgenoot laat in 2001 het leven na een auto-ongeval op de A16. Ook de vriendin van Van Vliet overlijdt. Zes dagen later wordt een duel met De Graafschap gespeeld. NAC start het duel symbolisch met tien man. Het wordt een emotioneel, maar memorabel duel. Zij aan zij staan de NAC-spelers na de wedstrijd voor het uitvak. Gesteund door de fans van De Graafschap, die het veld hebben betreden om de Bredanaars een hart onder de riem te steken, wordt ‘You’ll never walk alone’ gezongen.

Volledig scherm De emotionele NAC-spelers houden één minuut stilte na het overlijden van ploeggenoot Ferry van Vliet. (v.l.n.r. Alfred Schreuder, Earnest Stewart, Nebosja Gudelj, Cristiano, Penders en Bryan Roy) © Nederlandse Freelancers

Na dertig jaar Europa in

Seizoen 2002/2003 wordt een van de succesvolste in de geschiedenis van de club. Sportief, want op financieel vlak verkeert NAC in zwaar weer. Een faillissement dreigt. Onder trainer Henk ten Cate speelt de ploeg echter aanvallend voetbal en kruipt het langzaam omhoog op de ranglijst. Het jaar daarvoor is met een zesde plaats nog net naast Europees voetbal gegrepen, maar nu is het raak. Nota bene in Roosendaal, de geboorteplaats van Penders, stellen de Bredanaars de vierde plaats in de eindrangschikking veilig. Ondanks de financiële puinhoop doet NAC voor het eerst in dertig jaar zijn intrede in een Europees hoofdtoernooi.

Volledig scherm Het uitvak van NAC gaat uit zijn dak, nadat hun club zich voor het eerst in dertig jaar verzekerd heeft van Europees voetbal. © Robert Van Den Berge

Volksverhuizing naar Newcastle

De loting van de UEFA Cup koppelt NAC in 2003 aan Newcastle United. Een droom voor de fans, maar ook zeker voor de spelers. De club is op dat moment een grootmacht in het Engelse voetbal en wordt geleid door de legendarische manager Bobby Robson. Duizenden Bredanaars maken de oversteek naar Groot-Brittannië. Stiekem dromend van een stunt. Voor Penders de zware taak de zwaarbewapende voorhoede in toom te houden. De centrale verdediger krijgt te maken met topspitsen Alan Shearer en Craig Bellamy. Het wordt 5-0 in Engeland. Drie van de vijf treffers komen van het koningskoppel van Robson. Desondanks gaan de Bredanaars na een legendarische trip met opgeheven hoofd terug naar de Parel van het Zuiden. Na dertig jaar heeft NAC in St. James’ Park de naam in Europa weer kunnen vestigen.

Later komt NAC, terwijl Penders deel uitmaakt van de selectie, nog in Europees verband in actie tegen Rosenborg BK (Noorwegen), Gandzasar Kapan (Armenië), Polonia Warschau (Polen) en Villareal (Spanje).

Volledig scherm De selectie van NAC traint in aanloop naar de wedstrijd tegen Newcastle United in St. James’ Park. © Foto Cor Viveen

IJzersterk blok leidt naar derde plaats

Met weemoed zal de achterban nog vaak aan mogelijk het beste centrale verdedigingsduo uit de clubhistorie denken. Halverwege het eerste decennium van de 21ste eeuw worden Rob Penders en Patrick Zwaanswijk aan elkaar gekoppeld. Het blijkt een gouden zet. In 2008 komt het perfect tot uiting, als de Bredanaars onder trainer Ernie Brandts in de eredivisie eindigen op de historische derde plaats. Zestien keer houdt doelman Jelle ten Rouwelaar de nul. Mede dankzij het granieten duo in de achterhoede.

Volledig scherm NAC beschikte jaren over een ijzersterk centraal duo: Rob Penders en Patrick Zwaanswijk.

Cupfighter

In de jaren dat Rob Penders zich tot onmisbare rots in de branding van NAC ontwikkelt, blijkt de ploeg ook een heuse cupfighter. Liefst vier keer haalt Penders met de Bredanaars de halve finale van het bekertoernooi. Zijn grote droom om met NAC naar de finale in De Kuip te gaan, vindt echter telkens geen doorgang. Toch worden memorabele duels in het toernooi gespeeld. Met als klapstuk de eclatante zege op Ajax in 2008. Het wordt, in een sfeervol Rat Verlegh Stadion, 4-2 voor de Parel van het Zuiden.

Legendarische walk-over in De Kuip

NAC gaat in 2009, terwijl Breda tijdens zomerse weersomstandigheden geniet van het jaarlijkse Jazzfestival, voor de halve finale van de play-offs op bezoek bij Feyenoord. Een uitwedstrijd waar de Bredanaars statistisch gezien bijna kansloos zijn. Zeker met in het achterhoofd dat in de reguliere competitie zes van de laatste zeven wedstrijden verloren zijn. Het heenduel werd weliswaar met 3-2 gewonnen, maar NAC won in de competitie nog nooit in De Kuip. In de play-offs is alles anders. Na een openingstreffer van Penders vernedert de ploeg van Robert Maaskant de Rotterdammers op eigen veld. Het wordt 0-4. Een historische zege. In de finale wordt daarna gewonnen van FC Groningen, waardoor opnieuw een ticket voor Europees voetbal wordt veiliggesteld.

Volledig scherm Rob Penders juicht na zijn openingstreffer in De Kuip. Georginio Wijnaldum (rechts) en Leroy Fer van Feyenoord zijn de wanhoop nabij. Patrick Zwaanswijk, Tyrone Loran en Donny Gorter (v.l.n.r.) vieren het feestje met Penders mee. Het wordt 0-4 in Rotterdam. NAC haalt de finale van de play-offs.

Tien jaar samen

In 2010 rondt Penders zijn eerste decennium bij de club af. Tien jaar lang speelt de Roosendaaler in de achterhoede. En het gros van die jaren met de aanvoerdersband om zijn arm. Het maakt hem mateloos populair in Breda. In een periode dat spelers sneller van club wisselen dan van schoenen, blijft Penders zijn club trouw. Als blijk van waardering staat de wedstrijd tegen FC Utrecht in het teken van het reeds tien jaar durende huwelijk. De gehele eretribune wordt voorzien van een shirt, waardoor de naam Penders negentig minuten lang op de tribune te lezen is.

Schoenen aan de wilgen

Op 1 mei 2011 gaat Rob Penders voor de laatste keer als aanvoerder van NAC zijn ploeg voor bij de entree van het Rat Verlegh Stadion. De verdediger gaat zijn schoenen aan de wilgen hangen. Na ruim elf jaar zullen de Bredanaars het zonder de houterige nummer drie moeten doen. Het duel met Heracles Almelo gaat verloren, maar de supporters blijven tot lang na de wedstrijd zitten om afscheid van hun held te nemen. Een robuuste verdediger, die zich ontwikkeld heeft tot clubicoon.

Volledig scherm Rob Penders neemt in 2011 afscheid als speler van NAC. De razend populaire verdediger blijft aan de club verbonden. © roy lazet

Stabiele kracht in technische staf

In diverse functies blijft Penders na zijn dienstverband als speler aan de club NAC verbonden. Aanvankelijk als jeugdtrainer, maar al snel wordt hij naar de technische staf van het eerste elftal gehaald. Daarin fungeert hij als assistent-trainer van Eric Hellemons (interim) Robert Maaskant, opnieuw Hellemons (interim), Marinus Dijkhuizen, Stijn Vreven en Mitchell van der Gaag. Het ultieme hoogtepunt vindt plaats onder Vreven. Op 28 mei 2017, als NAC in Nijmegen promoveert naar de eredivisie.

Volledig scherm NAC viert promotie naar de eredivisie. © ANP

Laatste uitzege

Met Vreven heeft Penders een klik. De kalme assistent is een match met de vurige Vreven, die regelmatig naar de tribune wordt gestuurd. Penders neemt tijdens diverse schorsingen van de Belg de honneurs waard. Onder meer in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag op 10 maart 2018. Daarin wint de Parel van het Zuiden met 0-2. Het is tot de dag van vandaag de laatste zege van NAC buitenshuis.

Volledig scherm Rob Penders vervangt Vreven tijdens het gewonnen uitduel met ADO Den Haag in 2018. © Soccrates/BSR Agency

Telefonisch ontslag

Waar NAC onder Vreven de weg omhoog ingezet leek te hebben, gaat het onder opvolger Mitchell van der Gaag niet meer zo crescendo. De oefenmeester heeft een matige selectie gekregen van technisch directeur Hans Smulders. NAC gaat zwalkend de competitie door. Smulders wordt daar op afgerekend en krijgt zijn congé. Een scala aan werknemers volgt hem gedurende het seizoen naar de uitgang. Van der Gaag blijft lang buiten schot, tot hij er na de zoveelste nederlaag (0-4 tegen FC Utrecht) de brui aangeeft.

Ruud Brood is de vervanger van Van der Gaag. Maar Brood wordt niet de zesde hoofdtrainer waar Penders onder zal gaan werken. Op de dag dat Brood wordt aangesteld ontvangt het clubicoon een telefoontje van interim-directrice Nicole Edelenbos. Zij meldt Penders dat hij per direct is ontslagen. Na ruim negentien jaar trouwe dienst komt er na een belletje een einde aan het huwelijk tussen NAC en de voormalig aanvoerder.