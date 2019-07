Van ‘t Schip kan bondscoach van Griekenland worden

Gesprekken lopenJohn van ‘t Schip (55) is in gesprek met de Griekse bond om bondscoach van het nationale team te worden. Het zou voor Van ‘t Schip weer de eerste trainersklus kunnen worden sinds hij in december 2018 werd ontslagen bij PEC Zwolle na slechte resultaten.

Door Nik Kok



Griekenland is op zoek naar een nieuwe bondscoach sinds Angelos Anastasiadis is ontslagen, die met het nationale elftal beroerd aan de kwalificatie voor het EK van 2020 is begonnen. Griekenland verkeert sowieso in een crisis sinds 2014, het jaar dat het land zich voor het laatst wist te plaatsen voor een eindtoernooi. Op het WK in Brazilië kwam Griekenland tot de achtste finales.

Het is nog maar de vraag of Van ‘t Schip en Griekenland een goede match zijn. Van ‘t Schip hanteert met zijn teams bij voorkeur een aanvallende speelstijl á la Johan Cruijff, terwijl het Griekse voetbal juist defensief is ingesteld. Ook de Spanjaard Manolo Jimenez en de Griek Marinos Ouzounidis zouden kandidaat zijn.