Van Veenendaal geniet bij Leeuwinnen alleen van warming-up

In de aanloop naar het WK van komende zomer zit Sarina Wiegman zowaar met een 'hoofdpijndossier'. De bondscoach heeft in de afgelopen interlands van alles uitgeprobeerd, maar de conclusie is dat de speelsters die in 2017 samen de Europese titel veroverden nog altijd het beste geraamte van haar ploeg vormen. Alleen onder de lat moet ze een moeilijke keuze maken: Van Veenendaal of Loes Geurts?

Geurts, amper 1,70 meter lang, was jarenlang de nummer 1. In de aanloop naar het EK verloor de veterane haar plek echter aan de langere Van Veenendaal, die na het gewonnen toernooi in eigen land zelfs uitgroeide tot aanvoerster van de 'Leeuwinnen'. Van Veenendaal zit nu bij haar Engelse club Arsenal echter voornamelijk op de bank en mede daardoor keerde Geurts in de play-offs voor het WK terug onder de lat. Nu wisselen ze elkaar af: Van Veenendaal kreeg tegen Mexico de kans, Geurts speelt dinsdag tegen Chili haar 123e interland. De Mexicaanse voetbalsters gaven de Utrechtse echter nauwelijks mogelijkheden zich te laten zien.

,,Als keeper wil je beter worden en meegroeien met het niveau. Maar als je kijkt naar hoe vaak ik in het spel ben voorgekomen, is het niet gek als ik zeg dat ik meer voldoening haal uit de warming-up. Toen kreeg ik lastige schoten te verwerken, toen kon ik goede dingen laten zien. Kijk, ik wil spelen, dat lijkt me duidelijk. Daar doe ik alles voor'', zegt Van Veenendaal op felle toon. ,,Ik kan alleen maar iedere dag keihard werken, daar heb ik invloed op. Niet op de beslissing van de trainer.''



Bij de nationale ploeg fungeert Van Veenendaal als aanvoerster, maar wel eentje die regelmatig op de bank zit. ,,Ik ben altijd dezelfde Sari, of ik nou in de basis sta of op de bank zit. Ik zal nooit de hoogte in gaan of juist in een zwart gat terechtkomen, daar ben ik te nuchter voor. Al kan ik niet zeggen dat het me allemaal niets doet.''