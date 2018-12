Vandaag loting EK-kwalificatie: wat is de ideale groep voor Oranje?

Pot 2:

Denemarken staat tiende op de nieuwste ranking en is daarmee statistisch gezien het te kloppen land. Zweden volgt als de nummer 14. Toch zijn dit niet de landen die we per se willen ontlopen. Nee, we willen natuurlijk vooral niet tegen Duitsland. Ja, onze buren staan 16de op de ranking, één plaats onder ons. Maar toch, geen land in pot 1 zal tegen Duitsland willen loten. Wij dus ook niet. Dat is op voorhand de hamvraag bij de loting: wie moeten er tegen Duitsland?



Volgens de FIFA-ranking is Rusland het laagst gekwalificeerde land in pot 2: 48ste. Toch hebben we een lichte voorkeur voor IJsland (37ste). Ja, we weten nog wel dat Oranje tweemaal van IJsland verloor in de kwalificatiereeks voor het EK 2016 (2-0 en 0-1). Maar we hebben het idee dat IJsland wel een beetje over zijn hoogtepunt heen is. In de Nations League pakte het land geen enkel punt in de groep met België en Zwitserland.