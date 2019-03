VAR eist hoofdrol op bij welkome zege Utrecht in Almelo

Door Tim Reedijk Twee minuten voor rust haastte Bax zich naar de zijlijn op aandringen van zijn video-assistent in Zeist. Jesper Drost was even daarvoor hard doorgegaan op Sean Klaiber en na bestudering van de beelden bleek dat voor Bax genoeg om rood te trekken. Daarmee was het Almelose lot min of meer direct bezegeld. Het stond toen immers al 0-1 door een goal van Sander van de Streek. Zijn vijfde van het seizoen: allemaal openingstreffers. Omdat Heracles vlak na de rode prent voor Drost topscorer Kristoffer Peterson zag uitvallen met een blessure, waren de kansen op Almeloos succes al snel verkeken.

Helemaal toen Willem Janssen meteen na rust de 0-2 binnenkopte. Na die goal kreeg FC Utrecht legio kansen om een ruime uitslag neer te zetten tegen een directe concurrent, maar voorin gingen met name Michiel Kramer en Gyrano Kerk daar onvoldoende mee om. Aan de andere kant sloeg Adrián Dalmau wél toe met het hoofd, waardoor de hoop enigszins terugkeerde bij Heracles. Totdat Kerk vijf minuten later ontsnapte en nu wel uiterst koel bleef oog in oog met doelman Janis Blaswich: 1-3.



Maar met de rode kaart voor Drost bleek de rol van de VAR vanavond nog niet uitgespeeld. Invaller Riechedly Bazoer werd gevloerd, Bax wees naar de stip en de VAR nam de tijd om die beoordeling goed te keuren. Simon Gustafson stuurde Blaswich de verkeerde hoek in: 1-4. Vlak voor tijd werd Bax wéér naar de zijlijn geroepen en oordeelde hij dat er een overtreding op Kerk was begaan. Gustafson stond zijn rol af aan Bazoer die vanaf de stip voor de 1-5 tekende, onder groot protest van alles en iedereen in het Polman Stadion.



Met de opmerkelijke overwinning passeert FC Utrecht de thuisploeg op de ranglijst en staat de ploeg van trainer Dick Advocaat nu zesde.