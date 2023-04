VAR en arbitrage zitten ploeterend FC Utrecht dwars tegen FC Volendam

Gejoel, gefluit, afkeurende armgebaren van supporters. De stemming in Galgenwaard is zondagmiddag tegen half vijf, zoals die al een poosje gebruikelijk is na wedstrijden van FC Utrecht. Ditmaal is de ploeg van Michael Silberbauer niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel tegen FC Volendam. Maar in tegenstelling tot ‘gewoonlijk’ richt de woede zich nu vooral op de arbitrage, die liefst drie doelpunten heeft afgekeurd. Twee van die beslissingen zijn op z’n zachtst dubieus te noemen.

Slaap kindje slaap-voetbal is het lange tijd in Galgenwaard. FC Utrecht regisseert, geeft achterin nauwelijks kansen weg aan het defensieve FC Volendam. Maar zelf creëert de ploeg van Michael Silberbauer evenmin heel veel. Topscorer Tasos Douvikas mag zich het aanrekenen dat hij de grootste kans in de eerste helft, onbenut laat. Zoals de Griek later ongelukkig is wanneer hij een via de paal terugkerend schot van Bart Ramselaar -voor het eerst sinds zijn blessure weer basisspeler- niet goed raakt. Dat is het wel zo’n beetje.

Pikanter wordt het na de pauze, als de FC Utrecht-aanhang liefst driemaal een doelpunt denkt te zien. Eerst is het aanvoerder Nick Viergever die een corner van Taylor Booth binnenkopt, maar vervolgens terecht wordt afgefloten vanwege buitenspel. De tweede afgekeurde ‘thuisgoal’, via de voet van Ramselaar, is curieuzer van karakter. Op aanraden van de VAR wordt die treffer afgekeurd omdat de bal, voordat Sean Klaiber de voorzet heeft gegeven, over de zijlijn zou zijn geweest.

Met de nadruk dus op ‘zou’, aangezien de beelden hierover nauwelijks uitsluitsel geven. Later, wanneer Douvikas in de 83ste minuut de bevrijdende openingstreffer lijkt te maken, moet scheidsrechter Richard Martens opnieuw naar de zijlijn komen van Danny Makkelie, de VAR van dienst. Aanleiding: invaller Bas Dost zou hinderlijk buitenspel hebben gestaan. Een lezing die op z’n minst voor interpretatie vatbaar is.

FC Volendam vindt het allemaal best in de zonnige Galgenwaard. De ploeg van Wim Jonk is duidelijk voor een punt naar Utrecht gekomen, al is dat elftal ruim halverwege nog dichtbij een doelpunt via Henk Veerman. Keeper Fabian de Keijer, vervanger van de zieke Vasilis Barkas, redt dan prima. Conclusie na een uiteindelijk turbulente tweede helft: het al weken zo ploeterende FC Utrecht, dat in blessuretijd nog een kopbal van Mike van der Hoorn op de doellijn gekeerd ziet worden, klimt met de 0-0 allesbehalve uit het dal. Integendeel.

