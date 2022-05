VAR ontbreekt in eerste ronde play-offs voor promotie na misverstand

PSV-coach Schmidt: ‘Ik snap niet dat de arbiter niet eens de moeite neemt om zelf het scherm te checken’

Roger Schmidt was na afloop woedend over de beslissing van Serdar Gözübüyük om in blessuretijd een penalty toe te kennen. ,,Ik weet dat er altijd fouten gemaakt kunnen worden, maar als je niet eens naar het scherm gaat om zelf te checken of het hands was, dan snap ik er niks van’’, aldus de PSV-trainer na de 2-2 tegen Feyenoord tegenover ESPN.

