VAR over handsbal Viergever tegen Feyenoord: ‘Ik vind de penalty prima’

Bij een stand van 2-0 kreeg Feyenoord gisteren een penalty nadat Steven Berghuis de bal tegen de hand van PSV-verdediger Viergever geschoten zou hebben. ,,Hebben we niks beters?", vraagt VAR Dennis Higler in eerste instantie om betere beelden. ,,Bal komt op de arm, Bas. We hebben bijna geen beeld, we zijn alle hoeken langs gegaan. Ik vind een penalty prima", besluit Higler uiteindelijk.



Nijhuis stelde na afloop van Feyenoord - PSV voor de camera van FOX Sports ook dat hij niet vond dat Higler in had moeten grijpen. ,,Nee, je moet alleen ingrijpen als je bewijs hebt. Dat heeft hij niet en dan moet hij ervan afblijven", aldus Nijhuis, die na de PSV-protesten ook een aantal kaarten uitdeelde. ,,Als het echt verkeerd is grijpt de VAR wel in, dan moet je gewoon niet protesteren. Niet zeiken maar doorvoetballen. Waar hebben we het over? Het werd 3-0 daardoor. Ik zei ook tegen Nick Viergever: ‘scoor eerst eens twee keer, dan praten we verder’. Het spel zegt genoeg, dan moeten we niet bij de scheidsrechter zijn.”



Na de 3-1 nederlaag van PSV werd coach Mark van Bommel vandaag ontslagen. Bekijk hieronder de video van Maarten Wijffels over dat ontslag.