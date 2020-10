VAR speelt absolute hoofdrol tijdens remise tussen PEC Zwolle en Willem II

Willem II speelde niet best in Zwolle, maar ging er bij PEC in de slotfase bijna nog met de drie punten vandoor. Een kopbal van Vangelis Pavlidis belandde echter op de paal, de VAR maakte een vrije trap van een strafschop en die vrije trap mondde weliswaar uit in een doelpunt, maar dat werd wegens buitenspel afgekeurd. Het bleef bij 0-0.

De thuisploeg had een groot overwicht, maar kon het Willem II-keeper Robbin Ruiter niet vaak moeilijk maken. Dat het 0-0 was halverwege, was dan ook geen verrassing. Al moest de VAR vlak voor rust Willem II te hulp schieten, nadat scheidsrechter Pérez naar de strafschopstip had gewezen na een overtreding van Jordens Peters. De VAR constateerde dat dat net buiten het zestienmetergebied gebeurde, zodat het een vrije trap werd in plaats van een penalty.

Direct na rust werd Willem II bijna in het zadel geholpen door de keeper van PEC Zwolle. De door Michael Zetterer hard tegen het lichaam van Vangelis Pavlidis aangeschoten bal belandde maar net naast het Zwolse doel.

Op een diefje

Halverwege de tweede helft voerde Adrie Koster een drievoudige wissel door, waarvan één gedwongen. Doelman Robbin Ruiter kreeg last van zijn lies na een uittrap en moest worden vervangen door Jorn Brondeel. Daarnaast maakten Ché Nunnely en Mats Köhlert plaats voor John Yeboah en Görkem Saglam. En met nog een kwartier op de klok kwam Victor van den Bogert voor Leeroy Owusu.

Vangelis Pavlidis was in de slotfase dicht bij de openingstreffer toen hij de bal uit een vrije trap op de buitenkant paal kopte. Bijna zou Willem II er ‘op een diefje’ met drie punten vandoor zijn gegaan. Koster benutte ook nog zijn vijfde wisselmogelijkheid. Ole Romeny kwam in het veld voor Mike Trésor.

In de slotminuten was er nog de nodige ophef. Scheidsrechter Perez gaf Willem II een penalty nadat Derrick Köhn gehaakt werd, maar opnieuw greep de VAR in en werd de bal net buiten het strafschopgebied gelegd. Wel kreeg Saymak zijn tweede geel en dus rood. De vrije trap resulteerde in een doelpunt voor Willem II, want Jan-Arie van der Heijden knalde de op hem afgelegde bal keurig binnen. Ook dit feest ging niet door. Sebastian Holmén stond in de baan van het schot en sprong omhoog om de bal onder zijn lichaam door in het doel te laten vliegen.

Voer voor discussie, want de Zweed belemmerde niet het zicht van de doelman. De VAR was voor de derde keer onverbiddellijk. Buitenspel en geen doelpunt voor Willem II, dat zodoende genoegen moest nemen met een 0-0 gelijkspel.

