VAR zorgt voor bizarre ontknoping bij Vitesse-Heerenveen

Problemen met Heerenveen

Dat middenveld, met verder nog Thulani Serero werd in de openingsfase meteen overlopen. In de openingsminuut miste Mitchell van Bergen, in de zomer overgestapt van Vitesse naar Heerenveen, al een enorme kans. Maar na veertien minuten was het alsnog 0-1. Michel Vlap kreeg alle tijd en ruimte om vanaf het middenveld door te lopen in de omschakeling. Zijn schot was vervolgens geweldig. Doelman Eduardo had geen enkel verweer tegen het afstandsschot.



Vitesse had problemen met Heerenveen, maar kwam toch rap terug in de wedstrijd. Na 24 minuten kopte Ali de 1-1 binnen. De Engelsman scoorde voor het eerst voor de Arnhemse club. Het was tegelijkertijd de duizendste thuisgoal van Vitesse in de eredivisie.