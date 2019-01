Vechtjas Sadílek houdt bij PSV ‘de voetjes’ op de grond

Buiten het veld oogt Sadílek bescheiden, maar wel monter. Tussen de krijtlijnen verandert de 19-jarige middenvelder in een vechtjas. ,,Als het moet wel”, zegt hij met een lach. ,,Toen ik jong was, hield ik me veel meer met het spel aan de bal bezig. Ik was een soort spelmaker in het team waarvan mijn opa de coach was. Samen met mijn broer en Ales Mateju, een verdediger, ben ik vijf jaar geleden naar PSV gekomen om stage te lopen. Vanaf dat moment is het allemaal snel gegaan. Mijn eerste contract was al een droom, daarna ben ik via de jeugdopleiding en Jong PSV nu hier aanbeland. Dat ik in de zomer al meeging op trainingskamp was voor mij een grote verrassing. Nu had ik het een beetje zien aankomen”, zegt hij na zijn eerste eredivisiegoal. Tegen AZ scoorde hij wonderbaarlijk, met een voetbeweging die de hele wereld over zou zijn gegaan als hij al een enorm bekende speler was. ,,Misschien zat er een beetje geluk bij”, geeft hij nu aan. ,,Zoiets doe je op intuïtie en nu viel het goed.”