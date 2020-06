Veel interesse in én discussie over nieuw uittenue Ajax

,,Door de enorme interesse van alle Ajax-fans in het nieuwe tenue van AFC Ajax is Ajaxshop.nl tijdelijk niet bereikbaar", viel er te lezen als je een shirt wilde bestellen. Het nieuwe shirt bevat een mix van blauwtinten met een moderne interpretatie van grafische patronen die je in de jaren 80 en 90 zag. Rode en witte details zorgen voor een opvallend contrast. Op social media is veel discussie of het nieuwe tenue nu mooi of juist niet is.