Veelbesproken PSV-arts Huurman naar Real Madrid

PSV en FC Augsburg bereiken akkoord over transfer Philipp Max

31 augustus PSV en FC Augsburg hebben een akkoord bereikt over de afkoopsom waarmee de Eindhovenaren linksback Philipp Max (26) kunnen overnemen. Hij gaat voor ongeveer 8 miljoen euro verhuizen naar het Philips Stadion, zo is afgesproken. Daarnaast is een aantal bonussen afgesproken, maar de totale prijs blijft dan voor PSV nog altijd onder de eerder door Augsburg verlangde 10 miljoen euro.