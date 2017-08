Veerkrachtig Excelsior pakt punt bij Heracles

Twee keer kwam Heracles op voorsprong tegen Excelsior, maar twee keer trokken de bezoekers de stand ook weer gelijk. Met het 2-2 gelijkspel konden vooral de Almeloërs niet tevreden zijn.



Wie anders dan Brandley Kuwas brak de wedstrijd binnen het kwartier open. De man die Heracles twee weken geleden in de slotfase langs Ajax schoot, liet het Polman Stadion opnieuw smullen met een fraai doelpunt. Waar hij de bal tegen de Amsterdammers met veel gevoel naar de verre hoek stuurde, toverde hij nu een kanonskogel uit zijn begaafde linkerbeen.



Vorig jaar was de openingstreffer van Kuwas tegen zijn voormalig werkgever de opmaat voor een gemakkelijke 4-0 zege, nu stond Excelsior binnen de kortste keren op gelijke hoogte. De goal van Luigi Bruins haalde het qua schoonheid niet bij die van Kuwas, maar deed er vanuit technisch oogpunt nauwelijks voor onder. Een droge schuiver in de korte hoek, haast vanuit stilstand, verraste doelman Bram Castro: 1-1.



Akelige blessure

Een tactisch steekspel volgde, met in de eerste helft eigenlijk nog maar één noemenswaardig incident. De akelig ogende blessure van Excelsior-aanvaller Stanley Elbers, die met zijn voet in het kunstgras bleef steken. Op de tribune zal ook Bruno Carotti, beleidsbepaler bij Montpellier, even stevig gevloekt hebben. De Franse club had de snelle buitenspeler op het oog, maar lijkt op zoek te moeten naar een alternatief.



In de tweede helft gooide Heracles de gashendel wat verder open. Na de 2-1 van Paul Gladon - na een fout van Wout Faes stond de spits plots helemaal voor doelman Alessandro Damen - leek de thuisclub ook door te gaan drukken. Maar één momentje van dreiging aan de andere kant was opnieuw voldoende voor de gelijkmaker. Een schot van Zakaria El Azzouzi stuiterde via de paal voor de voeten van de verraste Jinty Caenepeel, die van dichtbij binnentikte.



En weer sloeg de wedstrijd dood na de gelijkmaker. Heracles bleef wat sterker, maar werd pas echt weer gevaarlijk na een late rode kaart van Excelsior-invaller Anouar Hadouir. Eerst moest Damen gestrekt gaan bij een schot van Joey Pelupessy, vervolgens schoot Gladon over, met de laatste actie van de wedstrijd.