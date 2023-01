Veerman en El Ghazi bezorgen opgelucht PSV met zege op Go Ahead Eagles weer wat kleur op de wangen

PSV heeft zaterdag een simpele zege geboekt op Go Ahead Eagles (2-0), waarbij de voetballende plus van Joey Veerman goed is benut. Hij keerde terug in het team, ten koste van Érick Gutiérrez..

Hij was bij PSV terug van weggeweest, Joey Veerman. De middenvelder was weer basisspeler en bekroonde dat zaterdagmiddag meteen met een goal in het Philips Stadion, waarmee tegenstander Go Ahead Eagles snel alle illusies op een resultaat verloor. Onder aanvoering van Veerman keerde het voetbal bij PSV wat meer terug in de ploeg en lag de opponent uit Deventer in de eerste fase van de wedstrijd lang op apegapen. Wat de ploeg van Ruud van Nistelrooij bood, was wat minder stroperig dan eerder dit jaar.

Veerman had de afgelopen weken amper gespeeld bij PSV en dat voedde nogal wat speculaties. Zeker toen deze week naar buiten kwam dat Besiktas hem zou willen inlijven. Al snel bleek het te gaan om een niet al te serieuze vrijage van de Turken. Een gemachtigde van de club had een briefje gestuurd aan de makelaar van Veerman met de vraag of hij te huur zou zijn. Het antwoord van PSV was kort maar krachtig: nee.

Waarom zou PSV ook? Er is door de verkoop van Noni Madueke en Cody Gakpo geld genoeg in kas en Veerman geldt nog altijd als een belangrijke speler voor de club. De Turken hadden voor een eventuele koop drie miljoen euro over en dat was al helemaal geen optie voor de Eindhovenaren, die de komende dagen de overgebleven selectie intact willen houden en nog willen versterken met een aanvaller.

Volledig scherm Joey Veerman viert zijn treffer tegen Go Ahead Eagles. © ANP

De afgelopen dagen waren daarvoor nog meerdere opties open en het plan van PSV is steeds geweest om nog minimaal één speler aan te trekken. De Belgisch-Kosovaarse aanvaller Adnan Januzaj is op dit moment een belangrijke optie om in Eindhoven aan de slag te gaan.

Veerman doet dat al sinds een jaar en liet tegen Go Ahead Eagles weer zien hoe bepalend hij kan zijn. Met dwingende passing en een goede goal waren de pluspunten duidelijk zichtbaar, maar tegelijkertijd had PSV het aan de einde van de eerste helft ook weer moeilijk tegen een op papier veel mindere tegenstander.

Niet de beste organisatie

Organisatorisch stond het niet altijd goed, maar de ploeg van coach René Hake was te zwak om daarvan te profiteren. Na rust was er ook een zwakke fase van PSV, waarbij onder anderen keeper Walter Benitez een keer in de fout ging. Hoewel hij een bal losliet, had dat geen gevolgen voor de nummer drie van de eredivisie.

PSV won in ieder geval weer, mede dankzij een bekeken schuiver Anwar El Ghazi, en dat was na al het gemors van de afgelopen maand een welkome opsteker voor Van Nistelrooij. Hij gaf voor het duel al aan dat een overwinning linksom of rechtsom op het bord moest komen, waaruit zijn team vertrouwen zou kunnen putten richting de kraker van volgende week tegen Feyenoord. PSV wil in De Kuip het gat naar de Rotterdammers (nu zes verliespunten) verkleinen en kon zich zaterdagavond niks permitteren.

Volledig scherm Anwar El Ghazi zet PSV met een bekeken schuiver op 2-0. © ANP

Bij de Eindhovenaren maakte nieuweling Fábio Silva een kwartier voor tijd zijn debuut. De spits verving Luuk de Jong in de punt van de aanval en maakte een geïnspireerde indruk, maar een grote scoringskans kwam er niet voor hem. De Jong was ondanks een hoofdwond terug, maar speelde nog geen grootste wedstrijd.

