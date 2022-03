Veerman zag gebrek aan scherpte voor het doel bij PSV: ‘Jammer dat we er niet acht maken’

Roger Schmidt heeft het idee dat PSV in topvorm komt. Zijn ploeg versloeg Heracles Almelo zondag in de Eredivisie met 3-1, maar die score had gezien de grote hoeveelheid kansen een stuk hoger kunnen uitvallen.

,,Ik heb genoten, we speelden heel goed”, zei Schmidt bij ESPN. ,,De uitslag is oké, al hadden we met grotere cijfers kunnen winnen. Het enige wat vandaag niet top was, was onze effectiviteit voorin. We hebben veel kansen gecreëerd en hadden meer kunnen scoren. Het is ook jammer dat we weer geen ‘clean sheet’ hebben kunnen behalen, dat is nog een puntje van kritiek.”

PSV verloor kort na de winterstop in eigen stadion met 2-1 van zowel Ajax als AZ, maar heeft zich daarvan herpakt. De ploeg van Schmidt bereikte de achtste finales in de Conference League en haalde afgelopen week ook de finale van het bekertoernooi. ,,We moeten blijven winnen, dat is altijd een uitdaging als je zoveel wedstrijden speelt als wij doen”, aldus de Duitser, die na dit seizoen vertrekt. ,,Ik heb het gevoel dat we richting onze topvorm gaan, de spelers presteren op dit moment heel goed. Daarom kijk ik heel positief naar de toekomst.”

Veerman

Joey Veerman is tevreden met het spel van PSV, dat nauwelijks in de problemen kwam tegen Heracles en met een 3-1 overwinning van het veld stapte. Volgens de uitblinker had PSV de uitploeg echter nog veel vaker pijn kunnen doen.

Veerman beaamde dat zijn ploeg vaker had kunnen en misschien wel moeten scoren. ,,We hebben nog best wel veel kansen gemist. Op de trainingen vliegen ze er allemaal lekker in, nu nog in de wedstrijd. Wat het verschil is? We kregen vandaag heel veel tijd, misschien ga je dan te veel nadenken. Maar ik vind dat we goed hebben gespeeld, het is jammer dat je er niet zeven of acht maakt’’, aldus de middenvelder, die werd verkozen tot man van de wedstrijd en luidkeels werd toegezongen vanaf de tribune.

De van SC Heerenveen overgenomen middenvelder zorgde gisteren op social media voor consternatie door op de tribune te zitten tijdens de wedstrijd tussen SC Heerenveen en Willem II. ,,Daar hoeven we toch niet zo moeilijk over te doen? Ik ben gewoon lekker naar een pot voetbal gaan kijken. Genoten van het spel heb ik niet, maar ik heb wel weer even mijn oude maten gezien.’’

Quote Het was een heel goede helft, we waren zuinig aan de bal en creëerden veel kansen. Cody Gakpo

Ook aanvoerder Cody Gakpo was tevrden. Bij vlagen genoot de aanvaller in de eerste helft vanaf de bank van zijn ploeg. ,,Ik wilde er graag in, want ik zag veel kansen in de eerste helft’’, zei Gakpo met een glimlach tegen ESPN. ,,Het was een heel goede helft, we waren zuinig aan de bal en creëerden veel kansen. Dan moeten we ze alleen wel afmaken, want dan maak je het jezelf veel makkelijker.’’

Gakpo viel na rust in en was direct van waarde met een treffer. Daarmee bepaalde hij de eindstand op 3-1. ,,Als we de eerste helft erbij pakken... Noni kreeg een paar goede kansen die er op een goede dag gewoon in gaan. Dan kan het zomaar 7-1 worden.’’ Tegen Heracles nam PSV het doel uiteindelijk veertien keer onder vuur. Dat is een record dit seizoen: geen ploeg schoot deze campagne vaker tussen de palen.

Bekijk hier onze eredivisievideo's: