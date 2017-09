Veldwijk mist duel met oude ploeg PEC Zwolle

Veldwijk liep de blessure op in de wedstrijd tegen FC Twente van afgelopen zondag. ,,Mijn enkel is na de wedstrijd aardig dik geworden'', zegt hij op de website van de club. ,,We moeten nog kijken wat er precies aan de hand is, hoe erg het is.''

Veldwijk kon niet zeggen hoe lang hij uit de roulatie is. ,,We bekijken het van dag tot dag en van week tot week. Voor nu is het veel ijs en met voet omhoog.'' De spits speelde alle competitiewedstrijden voor FC Groningen en scoorde één keer.