Veldwijk niet op trainingsveld bij FC Groningen

De spits van FC Groningen kwam zondagavond na de wedstrijd tegen ADO Den Haag (0-0) in opspraak, omdat hij zou hebben geweigerd in te vallen. Dat vertelde een boze trainer Ernest Faber na afloop van het teleurstellende duel.

Veldwijk zelf kwam later op de avond via Instagram en Twitter met een geheel andere verklaring. Hij zei dat hij niet was gevraagd door de technische staf om in te vallen. Manager technische zaken Ron Jans laat weten dat speler, trainer en clubleiding maandagmiddag met elkaar in gesprek gaan.

Negatieve energie

,,De insteek is om dit soort zaken definitief tot het verleden te laten behoren'', zegt Jans, die wel klaar is met de situatie. ,,Dit kost allemaal negatieve energie, terwijl we die energie juist heel hard nodig hebben om ons te focussen op de competitie en het voetbal. We willen naar een definitieve oplossing toe.''

Op wat die oplossing gaat inhouden, wilde Jans nog niet vooruit lopen. ,,Het lijkt me geen goed idee om daar vooruitlopend op het gesprek al iets over te zeggen.'' Jans was afgelopen zomer zelf verantwoordelijk voor de komst van Veldwijk. Samen met Faber vloog de technisch manager tijdens de voorbereiding naar Noorwegen, waar Veldwijk destijds actief was, om de zaak rond te maken. ,,Al dit soort scenario's zijn toen ook doorgenomen'', vertelt Jans. ,,Het leek zo mooi, maar het is tot dusver helaas geen successtory.''

Nieuwe trainer niet gepresenteerd

FC Groningen wilde aanvankelijk vandaag de nieuwe hoofdtrainer voor het volgende seizoen, Danny Buijs, presenteren, maar ziet voorlopig van die introductie af. ,,We focussen ons eerst op vandaag en hebben vrijdag weer een wedstrijd, dus de presentatie van een nieuwe technische staf past op dit moment even niet'', aldus Jans.