Veldwijk opgeroepen voor Zuid-Afrika

Sparta had bij de KNVB gepoogd het duel met NEC te verzetten. De voetbalbond reageerde evenwel afwijzend op dit voorstel. Dat betekent dat de ploeg van Henk Fraser fors gehavend is tegen de Nijmegenaren, die nog vechten om een startbewijs in de play-offs om promotie naar de eredivisie. De Rotterdamse club is al verzekerd van een ticket voor de play-offs. Echter: voor Sparta is het van belang om bij de eerste vijf ploegen in de eerste divisie te eindigen. Op die manier stroomt het elftal van Fraser later in.