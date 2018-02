Veldwijk weigert in te vallen tegen ADO

,,Ik snap wel dat fans boos worden als hij er niet in komt, maar hij is degene die is gaan zitten'', zei Faber na het 0-0 gelijkspel tegen FOX Sports.



Welke strafmaatregel Veldwijk krijgt, wilde Faber nog niet zeggen. ,,Morgen bespreken we het met de directie.''



Vorige week zei Veldwijk dat hij van Faber in de winterstop mocht vertrekken, maar dat de clubleiding een transfer niet zag zitten.



Veldwijk zelf ontkent dat hij zou hebben geweigerd om in te vallen. ,,Mij is vandaag niet gevraagd om in te vallen. Ik ben altijd en elke minuut bereid te spelen voor FC Groningen indien de trainer een beroep op mij doet'', aldus de aanvaller op Twitter.