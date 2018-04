Veltman 6 tot 9 maanden buitenspel met gescheurde kruisband

Dat meldt Ajax op de clubsite. Veltman werd vorige week donderdag in het duel met VVV-Venlo op een brancard afgevoerd na een botsing met Ralf Seuntjens. Een dag later was al duidelijk dat het om ernstig knieletsel ging.

Rampjaar

Het harde nieuws voor de verdediger past cru genoeg in zijn seizoen vol tegenslagen. Veltman raakte vorige maand zijn basisplaats voor even kwijt onder de nieuwe trainer Erik ten Hag. Daarmee moest hij vanzelfsprekend ook zijn aanvoerdersband inleveren aan Matthijs de Ligt. Precies in diezelfde periode maakte de kersverse bondscoach Ronald Koeman zijn selectie voor het Nederlands elftal bekend. Juist op het moment dat Koeman een nieuwe koers inzette, kreeg Veltman geen uitnodiging.



De laatste wedstrijden stond de verdediger weer in de basis en droeg hij ook de aanvoerdersband weer. Tot dat pijnlijke moment tegen VVV dus. Met verstrekkende gevolgen. Veltman wilde over een paar weken een knoop doorhakken over zijn toekomst. Een vertrek naar het buitenland lag voor de hand nadat hij de afgelopen jaren al zijn generatiegenoten zag vertrekken. Door die vertrekwens kan nu een streep. In het zwartste scenario zal Veltman pas na winterstop van het volgende seizoen weer bij de selectie aansluiten. Dan zal hij eerst weer bij Ajax moeten bewijzen weer op niveau te zijn voordat een eventuele transfer aan de orde is.