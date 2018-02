Veltman na gebaren Ziyech: Gefluit publiek is logisch, zijn gebaren niet

,,We speelden vandaag zeker niet goed, dus ik was het wel eens met het gefluit van het publiek. Dat hoort er gewoon bij bij Ajax en daar moet je als speler ook tegen kunnen als het terecht is. Ik vind dat Hakim die gebaren niet meer moet maken. Dat heb ik net op het veld ook meteen tegen hem gezegd. Ik denk dat hij het in het vervolg niet meer zal doen, maar hij is oud en wijs genoeg om zelf te bepalen wat hij doet," sprak Veltman na afloop.

,,Nee, het was zeker niet florissant," analyseerde Veltman de 3-1 overwinning op NAC na afloop. ,,Het ging heel heel moeizaam vandaag. NAC begon iets anders dan we hadden verwacht. Daarom was het zeker in de eerste 30 minuten onduidelijk hoe we druk gingen zetten. Dat deden we als team niet goed. We hadden als team vooraf afspreken gemaakt, maar NAC verraste ons. Maar het kan niet zo zijn dat we daar zo lang moeite mee hebben, daar moeten we in het vervolg eerder op reageren.