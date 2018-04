Veltman op brancard van veld na beuk van Seuntjens

PSV begint volgend seizoen in Philips Stadion met duel om Johan Cruijff Schaal

17:22 PSV begint volgend seizoen in eigen huis aan het nieuwe wedstrijdseizoen. Op zaterdag 4 augustus wordt in het Philips Stadion de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal gespeeld, tegen AZ of Feyenoord.