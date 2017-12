Veltman terug bij Ajax na schorsing

Trainer Marcel Keizer maakte in de vorige bekerduels tegen Scheveningen en De Dijk van de gelegenheid gebruik veel spelers te sparen. Hij wilde niet zeggen of hij ook tegen FC Twente spelers aan de kant gaat houden. ,,Natuurlijk houden we rekening met het competitieduel van zondag met Willem II. Maar we willen ook graag een rondje verder."

Ajax geeft in bekerduels vaak de tweede doelman een kans. Voor Keizer is het nog geen uitgemaakte zaak dat Kostas Lamprou tegen FC Twente in actie mag komen nu Van Leer is weggevallen. ,,Kostas doet het goed maar het is niet zo dat je dan een wedstrijd krijgt", zei de trainer die André Onana ook in zijn selectie heeft opgenomen.



Trainer Gertjan Verbeek heeft al laten weten dat hij Ajax met zijn sterkst beschikbare ploeg gaat bestrijden. Hij heeft zelfs een trainingskamp met zijn ploeg in De Lutte belegd voor het duel in achtste finale waarvoor al ruim 25.000 kaarten zijn verkocht.