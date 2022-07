Vera Pauw komt met schokkende verklaring: ‘Ik ben als jonge speelster verkracht door KNVB-official’

Voormalig bondscoach Vera Pauw heeft gezegd dat ze op jonge leeftijd is verkracht door een functionaris van de KNVB. Ook beschuldigt ze de voetbalbond er in NRC van dat die in het verleden onvoldoende heeft gehandeld na meldingen van haar over seksueel misbruik door de jaren heen.

De 59-jarige voormalig international en coach laat in een verklaring op Twitter weten dat ze al 35 jaar met een groot geheim rondloopt. ,,Zelfs degenen die het dichtst bij mij stonden, hebben niet geweten van de verkrachting die ik als jonge speler heb ondergaan door een prominente voetbalfunctionaris", aldus Pauw in een statement. ,,Later kwamen er nog twee aanrandingen door twee andere mannen bij.‘’

Volgens Pauw ging het om mannen die bij de bond werkten. ,,Alle drie de mannen waren ten tijde van deze incidenten werkzaam binnen het Nederlandse voetbal. Alleen degenen die ik kan vertrouwen, hebben tot nu toe geweten van het systematische seksuele misbruik, machtsmisbruik, pesten, intimidatie, isolement en framing waaraan ik als speler werd blootgesteld.”

Pauw zegt in NRC dat ze jarenlang is tegengewerkt door de bond. ,,Het was gepland vernederingsbeleid”, zegt ze in de krant.

Een vertrouwelijk rapport van een extern onderzoeksbureau dat de KNVB op verzoek van Pauw heeft laten uitvoeren door hoogleraar Marjan Olfers stelt dat de bond ‘onvoldoende alert’ heeft gereageerd op meldingen van Pauw over ‘seksueel misbruik’.

Pauw, tegenwoordig werkzaam als bondscoach van Ierland, heeft in juni alsnog aangifte gedaan van verkrachting die volgens haar 35 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Ook stelt het rapport dat er ‘onvoldoende waardering en niet-erkenning door de KNVB’ is van haar prestaties en haar bijdrage aan de ontwikkeling van het Nederlandse vrouwenvoetbal, schrijft Olfers, hoogleraar sport en recht. De verstandhouding tussen Pauw en de bond is al jaren ernstig verstoord.

Omdat de KNVB niet voldeed aan de door Pauw verzochte deadline van publicatie van het rapport van 12 juni, heeft de voormalig bondscoach zich tot NRC gewend. ,,Ik wil erkenning voor het leed dat me is aangedaan”, zegt ze in de krant.

Quote Sommige mensen willen mijn verkrach­tings­zaak en incidenten van seksueel misbruik liever stil houden dan me steun bieden. Vera Pauw

Pauw zegt zelf in haar verklaring op Twitter dat ze in de afgelopen jaren meerdere keren heeft geprobeerd haar zaak op een eerlijke en juiste manier behandeld te krijgen bij de voetbalbond, maar zonder resultaat. ,,Sommige mensen willen mijn verkrachtingszaak en incidenten van seksueel misbruik liever stil houden dan me steun bieden door dit verhaal openbaar te maken. Ik kan niet langer blijven zwijgen.”

De KNVB stelt in een schriftelijke reactie aan NRC „zeer geschrokken te zijn” van Pauws ervaringen. Uit het onderzoek blijkt volgens de bond dat ze „een aantal zaken anders had moeten aanpakken”. „Zo is Vera in het verleden helaas geconfronteerd met een aantal (inschattings)fouten en schadelijke opmerkingen van (oud) KNVB-medewerkers.”

Volledig scherm Vera Pauw als Oranje-bondscoach in 2009. © Peter Lous

„Het is onacceptabel dat Vera destijds niet de veilige werkomgeving heeft ervaren waar ze recht op had. In het contact met Vera hebben wij ervaren dat deze situatie helaas zeer veel impact op haar heeft en dat spijt ons.”

Pauw zegt op Twitter dat ze zich realiseert dat haar publieke bekentenis haar leven ‘in de schijnwerpers zal werpen op een manier die ik nog nooit eerder heb meegemaakt’. ,,Maar ik hoop ook dat andere jonge voetballers en coaches die zijn blootgesteld aan zoiets als de verkrachting en mishandeling die ik heb ondergaan, zich nu moedig genoeg zullen voelen om naar voren te komen vooruit en hun verhalen te delen.”