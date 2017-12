Verbeek: Dit was een cruciale wedstrijd om vertrouwen te tanken

,,We hadden een tactiek bedacht waarbij we de meeste kans maakten en we hadden het geluk aan onze zijde. Het was eerder een spannende wedstrijd dan een goede wedstrijd", reageerde Verbeek kort na de wedstrijd tegenover FOX Sports.



Oussama Assaidi was met twee goals de grote man van zijn ploeg. ,,Assaidi schiet twee keer de bal fantastisch in. Als hij die ruimte krijgt, kan hij daar wel wat mee. Al hadden we met die ruimte die we kregen nog eerder de boel op slot kunnen gooien", aldus Verbeek.



Door de winst draagt FC Twente de laatste plaats weer over aan Roda JC. ,,Dit was een heel cruciale wedstrijd om met elkaar vertrouwen te tanken. Dat had wel een opdonder gehad afgelopen weekend", aldus een verheugde Verbeek, wijzend op de 2-3 nederlaag tegen ADO Den Haag.