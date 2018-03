Verbeek: Sneu dat zoveel inzet slechts één punt oplevert

,,We krijgen tik op tik, maar proberen toch alles eruit te halen wat erin zit. Dat is prijzenswaardig'', zei Verbeek. ,,Het is sneu dat het maar één punt oplevert, maar dat is nog altijd beter dan niets.''

FC Twente, dat afgelopen week in de halve finale van het bekertoernooi diep moest buigen voor AZ (4-0), heeft net als Sparta Rotterdam achttien punten. Beide clubs houden alleen Roda JC één punt onder zich op de ranglijst. ,,Vlak voor de wedstrijd begon, kregen we allemaal mee dat Sparta belangrijke punten had gepakt tegen ADO'', zei Verbeek. ,,Er zat veel druk op, maar de ploeg is toch vol overtuiging aan de bak gegaan. Het gaat erom dat we zelf punten halen. We hebben gespeeld voor de winst en daar hadden we in de slotfase ook kansen op.''