Verbeek voorlopig in de wachtkamer bij FC Twente

Gertjan Verbeek heeft volgens eigen zeggen inmiddels 'een aantal gesprekken met FC Twente gevoerd', maar de eerstvolgende afspraak is niet op korte termijn. ,,Beide partijen mogen wel voorwerk verrichten, maar kunnen pas concreet worden op het moment dat de club een akkoord heeft over een nieuwe functie of een afkoopsom met de oude trainer. Dat zijn de regels", aldus Verbeek. Die overeenkomst met Hake is niet binnen afzienbare tijd te verwachten. Op de dag van het ontslag van de oefenmeester zei technisch directeur Jan van Halst 'dat samen met Hake is besloten dat hij in een andere functie verder gaat', maar daarmee sprak hij voor zijn beurt. De voormalige hoofdtrainer heeft nog niets gehoord van zijn werkgever en daarnaast is het maar de vraag of hij uiteindelijk akkoord gaat met een nieuwe taak. En of er überhaupt straks wel een baan is voor hem binnen de organisatie. Het is niet ondenkbaar dat Twente uiteindelijk financieel over de brug moet komen om zijn contract, dat nog ruim anderhalf jaar loopt, af te kopen. ,,De club zal dit financieel moeten kunnen verantwoorden", beseft Verbeek. ,,En de gevolgen zullen ze nu in kaart gaan brengen." Het wegsturen van Hake en de aanstelling van een nieuwe man met eventueel een nieuwe assistent, gaat de financieel geplaagde club sowieso flink in de papieren lopen.

Inside-informatie

Verbeek moet daardoor in de wachtkamer plaatsnemen, maar hij zegt geen haast te hebben. ,,Het is niet zo dat ik per se deze week, of volgende week gepresenteerd wil worden."



Twente ziet hem als de gedroomde opvolger van Hake en iedereen rekent erop dat de voormalige inwoner van Enschede binnenkort op het veld staat in Hengelo. Volgens Verbeek is het echter nog geen uitgemaakte zaak dat hij binnenkort de nieuwe trainer van Twente is. ,,We moeten afwachten of we wel tot een akkoord komen. Beide partijen hebben de hoofdlijnen besproken, en nu gaat het erom of we het over de details eens kunnen worden", aldus Verbeek.



,,Twente is in een bepaalde positie terechtgekomen, en daar kun je niet alleen René Hake verantwoordelijk voor houden. Er zijn meer oorzaken. Ik heb nu inside wat informatie gekregen en daar heb ik vragen over. Bijvoorbeeld: waar komen de verantwoordelijkheden te liggen? En zo zijn er nog wel meer zaken. De club zal ook vragen over mijn eisen hebben. Beide partijen hebben huiswerk en daar komen we binnenkort op terug. Maar voordat het zover is, zal de club eerst de zaken met René Hake moeten afhandelen."