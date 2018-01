'Grillig NAC moet zich rechtstreeks kunnen handhaven'

Alle achttien clubs komen vandaag aan bod. Beginnend met de huidige nummer achttien van de ranglijst (Roda JC) en eindigend met koploper PSV. Dit artikel zal gedurende de dag telkens worden aangevuld.

NAC Breda

Eerste prognose Yadran Blanco, 14de. Staan nu: 15de. Nieuwe prognose: 14de

Uit de beker geknikkerd door Achilles’29, vier dagen later een historische zege tegen Feyenoord. De eerste competitiezege ooit in De Kuip. Met 0-8 afgedroogd door Ajax, vlak voor Kerst overtuigend en met goed aanvallend voetbal FC Utrecht verslagen. De eerste seizoenshelft van NAC wordt gekenmerkt door hoge pieken en diepe dalen. Een beetje zoals verwacht met een jonge en onervaren ploeg waarin het onderlinge kwaliteitsverschil soms erg groot is.

De aanhoudende keeperskwestie is het grootste probleem van de Bredase club. Waar de Manchester City-huurlingen Jose Angeliño, Manu García en Thierry Ambrose in elke linie indruk maken in de eredivisie, hebben de schutterende doelmannen de ploeg van Stijn Vreven zeker vier tot zeven punten gekost. NAC won vier van de achttien wedstrijden, staat net boven de streep, maar slaagde er tegelijkertijd niet in om een duel van de onderste vijf teams te winnen. Als dat na de winterstop wel gaat lukken, moet NAC zich rechtstreeks kunnen handhaven.

Volledig scherm Linksback Angelino speelde een sterke eerste seizoenshelft bij NAC. © Pro Shots

FC Twente

Eerste prognose Leon ten Voorde: 13de. Staan nu: 16de. Nieuwe prognose: 15de

Saillant detail: op het moment dat René Hake op straat werd gezet, stond FC Twente keurig…dertiende! Wat dat betreft zou je met een knipoog kunnen vaststellen dat de actie van technisch directeur Jan van Halst ook deze prognose flink onder druk heeft gezet. Hake pakte uit 8 duels 6 punten, zijn opvolger Gertjan Verbeek? Juist ja: Hij heeft na 8 wedstrijden dezelfde karige oogst. Je kunt een serie wedstrijden niet 1 op 1 met elkaar vergelijken, maar zou het in dit geval niet vooral met de beperkte kwaliteit van de spelersgroep te maken hebben dat Twente een heuse degradatiekandidaat is? Bijna niemand van de 13 gehaalde spelers in de zomer rendeert en dat is veelzeggend. Twente wacht de komende maanden een hels karwei. Gertjan Verbeek moet de historische nummer 4 van Nederland, die nog altijd een begroting heeft van 29 miljoen euro en elke wedstrijd duizenden mensen op de been brengt, van de ondergang redden. Maar kijk naar het programma van de komende weken en huiver: Roda JC-uit, PSV-thuis, Heerenveen-uit, AZ-thuis, Ajax-uit. Ga er maar aan staan. In Enschede zit de druk er meteen vol op.

Leon ten Voorde, clubwatcher FC Twente

Volledig scherm FC Twente-trainer coach Gertjan Verbeek feliciteert zijn spelers na de wedstrijd tegen NAC Breda. © ANP Pro Shots

Sparta

Eerste prognose Dennis van Bergen, 14de. Staan nu: 17de. Nieuwe prognose: 15de.

Dick Advocaat heeft behoorlijk wat van de voetbalwereld gezien, maar zo pover als op Het Kasteel zag hij het nog maar zelden. ‘Doods’, noemde de onlangs als vervanger van de ontslagen Alex Pastoor aangestelde vakman het elftal van Sparta zelfs. Het elftal van de Spangenaren herbergt heus wel talent met jongens als Deroy Duarte en Sherell Floranus. Alleen: over de hele linie is er door Pastoor te veel kwantiteit en te weinig kwaliteit gehaald. Met een zorgwekkende zeventiende plaats tot gevolg. Vandaar dat Advocaat en technisch adviseur Leo Beenhakker deze weken druk zijn met reparatiewerkzaamheden. Van AZ kwamen de aanvallers Dabney Dos Santos en spits Fred Friday, verdediger Yigithan Güveli kwam over van het Turkse Fenerbahce en de verwachting is dat er snel nog meer nieuwelingen volgen. Of het genoeg is om in de eredivisie te blijven? Onze prognose: ja. Dankzij Advocaat, die daarmee een topprestatie zou leveren.

Dennis van Bergen, clubwatcher Sparta

Volledig scherm Sparta-trainer Dick Advocaat. © ANP

Roda JC

Eerste prognose Dennis van Bergen, 15de. Staan nu: 18de. Nieuwe prognose: 18de

Het klinkt eigenlijk best gek voor een club waar het woord crisis zo ongeveer is uitgevonden. Maar ondanks de troosteloze laatste plaats op de ranglijst, lijkt het zowaar eens rustig bij Roda JC. Alle credits daarvoor naar technisch directeur Harm van Veldhoven, die nu eens níet een trainer slachtoffert bij de traditioneel rumoerige club. Hij zal inzien dat coach Robert Molenaar er ondanks alles - en met steun van de prima Feyenoord-huurling Simon Gustafson - nog het beste van probeert te maken. Maar er moet natuurlijk een wonder gebeuren wil het niet alleen sportief, maar ook financieel geplaagde Roda JC dit seizoen ontsnappen aan degradatie. Dat gaat dan ook niet gebeuren. Hoe pijnlijk ook voor het Limburgse voetbalbolwerk; volgend seizoen zijn Top Oss en FC Emmen de tegenstanders in het Parkstad Limburg Stadion.

Dennis van Bergen, clubwatcher Roda JC