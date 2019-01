Verbluffend Feyenoord blaast Ajax de Kuip uit

Feyenoord heeft eindelijk de opvolger van het heroïsche duel uit 2012. 27 januari 2019 zal voor de aanhang van de Rotterdammers de geschiedenis ingaan als de dag dat Ajax de Kuip werd uitgeblazen. Voor de stand op de ranglijst zal het voor Feyenoord niet veel uitmaken, al was PSV er vast meer dan content mee. Maar een week na de nederlaag in Zwolle tegen PEC bleek Feyenoord onvermoeibaar en ijzersterk: 6-2.

Door Mikos Gouka

Wat een prachtige eerste helft schotelden Feyenoord en Ajax de toeschouwers voor. Ajax dat de regie in handen had in de openingsfase. De 0-1 van Lasse Schöne, die een vrije trap over de muur liet ploffen naast de aan de grond genagelde Kenneth Vermeer. En waar de aanhang van de Rotterdammers het ergste vreesde voor de rest van de wedstrijd, was het opeens weer een wedstrijd. De aanname van Jens Toornstra had iets van Dennis Bergkamp in zijn beste dagen en de afronding was vakkundig: 1-1.

De defensie van Ajax, met de Argentijn Lisandro Magallán en Noussair Mazraoui voorop, was niet bij de les. Al was de 2-1 van Feyenoord ook van ongekende schoonheid. Jordy Clasie en Sam Larsson brachten de bal razendsnel naar voren. Larsson en Van Persie combineerden rond het zestienmetergebied, Toornstra gaf de voorzet en Steven Berghuis rondde ijzingwekkend kalm af: 2-1.

Ajax herstelde zich snel met Hakim Ziyech die vakkundig de bal achter Vermeer en de op de doellijn geposteerde Eric Botteghin mikte: 2-2. Maar Feyenoord leek er weinig van te hebben. De 3-2 was wederom een juweeltje. Toornstra was wederom de aangever en Robin van Persie schoot snoeihard raak: 3-2.

Direct na rust zette Feyenoord meteen weer de voet op het gaspedaal. Tonny Vilhena schoot over, maar even later was het toch 4-2. Berghuis legde de bal panklaar voor Van Persie die wederom geen problemen had om André Onana te passeren.

‘Helemaal niets in Amsterdam’ klonk in het jubelende Kuip,. En ‘koop er nog maar tien’. Hakim Ziyech trof de paal, maar Feyenoord bleef loeren op een dodelijke counter in een wedstrijd waarin arbiter Danny Makkelie nauwelijks leek te fluiten.

Ajax hield open huis en het was wachten op de definitieve nekslag. Die kwam en uiteraard was Toornstra weer de aangever. Tonny Vilhena schoof de 5-2 binnen. Invaller Yassin Ayoub schoot 6-2 binnen en dat op het moment dat Steven Berghuis, Robin van Persie en Calvin Verdonk, die stuk voor stuk uitstekend speelden, al in de dug-out zaten. Het trio speelde goed, maar Jens Toornstra verdiende met een goal en drie assists de titel van man van de wedstrijd.