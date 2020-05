Verdubbeling psychische klachten bij profs: ‘Depressie? Schaam je niet’

Door Nik Kok



Vincent Gouttebarge (44) is hét voorbeeld van een voetballer die al tijdens zijn carrière nadacht over een leven daarna. Hij voetbalde in zijn geboorteland Frankrijk voor Auxerre en in Nederland voor FC Volendam en FC Omniworld, maar studeerde er altijd naast en heeft een doctorstitel in geneeskunde. Hij is nu onderzoeker bij het UMC en chief medical officer bij de FIFPro, de internationale vakbond voor voetballers -en voetbalsters. Hij probeert de gezondheid en veiligheid van spelers te waarborgen. ,,Dat doen wij al lange tijd’’, laat hij telefonisch weten. ,,Ik ben met professor Gino Kerkhoffs de eerste die in 2013 op een wetenschappelijke manier heeft gekeken naar psychische klachten van voetballers. Dat blijven we monitoren, omdat we ondervonden dat er in die doelgroep evenveel psychische klachten zijn als in de­ ‘gewone wereld.’’