‘Verduitste’ Dominique Janssen wijst clubs af en blijft bij Wolfsburg: ‘Het gras is hier hartstikke groen’

reactie Brouwers (GA Eagles) na doelpunt van spits Lidberg: ‘Hij groeit met de week’

Het punt dat Go Ahead Eagles overhield aan het bezoekje aan Heracles Almelo, was volgens middenvelder Luuk Brouwers niet het maximaal haalbare. Door een treffer van Isac Lidberg eindigde het duel in 1-1.

23 januari