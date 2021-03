Vergeet het Pact van Boedapest: droomscenario voltrekt zich voor Jong Oranje met groepswinst

Door Johan Inan



Het duurde even maar daar was ie dan. Viva Hollandia galmde alsnog uit de kleedkamer nadat Jong Oranje - met hulp van een bedroevend Hongaars elftal - het best voor het laatst bewaarde. Wat na twee zorgelijke remises een bloedstollende avond leek te gaan worden, werd voor de Nederlandse beloften een droomavond, zag ook de eerder bekritiseerde bondscoach Erwin van de Looi. ,,Wij moesten niet reageren op de kritiek. We moesten een goede uitslag neerzetten. Ik vind dit ongelofelijk mooi voor de jongens omdat ze hier zo goed met elkaar omgaan en keihard hebben gewerkt. We hebben echt een goede teamprestatie neergezet.”



In Székesfehérvar bleek al snel dat Jong Oranje van de Hongaren niets te duchten had. Het gastland was niet alleen al uitgeschakeld, door tal van absenties (corona, blessures, schorsingen) was de weerstand nog net niet van een amateurniveau. Na een paar gevaarlijke Hongaarse uitbraken in het begin, had Jong Oranje een kans of tien nodig had om toe te slaan. Zo lieten Dani de Wit, Myron Boadu, Ferdi Kadioglu en Cody Gakpo allemaal twee kansen op de openingstreffer onbenut. Op slag van rust sloeg de door Myron Boadu en Cody Gakpo gelanceerde De Wit, die telkens ‘hij komt wel’ riep, alsnog toe.