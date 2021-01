Verheydt helpt Almere City met late goal aan zege op De Graafschap en periodetitel

Bij een indraaiende hoekschop van aanvoerder Ryan Koolwijk was de kopsterke Verheydt in de lucht te sterk voor De Graafschap-keeper Rody de Boer. Het was voor de 28-jarige spits uit Den Haag zijn elfde goal van het seizoen, waarvan vijf in de laatste vijf duels. Verheydt scoorde inmiddels al 20 keer in 32 duels voor Almere City, een gemiddelde dat hij zelfs als beruchte amateurspits van IJsselmeervogels niet haalde. De afgelopen vijf jaar speelde Verheydt ook voor MVV Maastricht, Crawley Town en Go Ahead Eagles. Almere City is na de zege zeker van de winst van de tweede periodetitel en mag dus aan het einde van het seizoen aan de play-offs voor promotie naar de eredivisie deelnemen, als het niet bij de bovenste twee teams (rechtstreekse promotie) weet te eindigen.



Almere City blijft ook in de race om rechtstreekse promotie naar de eredivisie. De formatie van Tobiasen is na de winst op De Graafschap in punten gelijk gekomen met koploper SC Cambuur, dat zondag op bezoek gaat bij Eindhoven. Almere City heeft nu 18 van de 38 wedstrijden gespeeld. De ploeg van Tobiasen verloor pas één keer. Dat was op 15 november, toen er met 7-2 werd verloren in de topper bij Cambuur. Vanavond bracht Almere City het er dus een stuk beter vanaf in een duel met een rechtstreekse concurrent om promotie.



De Graafschap staat derde, met voorlopig acht punten minder dan koploper Cambuur en Almere City. Eerder op de avond speelden Helmond Sport en FC Dordrecht de eerste profwedstrijd van 2021 in Nederland. FC Dordrecht kwam met 0-2 voor, maar verloor mede door een hattrick van Karim Loukili met 5-2 in Stadion De Braak in Helmond.