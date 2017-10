Verhoeven incasseert tegen ex-club Ajax 'slechts' vier treffers

Go Ahead treft ‘onbekende opponent’ in de jacht op top-5

18:27 Go Ahead Eagles leed dinsdagavond een kansloze nederlaag (3-0) in de tweede ronde van de KNVB-beker bij Fortuna Sittard. Maar de Deventer ploeg is in de Jupiler League al vijf duels op rij ongeslagen. In het duel der middenmoters, tegen Jong AZ, kan Go Ahead vrijdagavond de weg omhoog voortzetten.