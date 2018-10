Vermeer op doel, Nieuwkoop vervangt St. Juste

Bart Nieuwkoop vervangt Jeremiah St. Juste, die de eerste van zijn drie duels schorsing moet uitzitten. De verwachting is dat Giovanni van Bronckhorst weer voor Sam Larsson kiest in de basiself, maar verder weinig veranderingen zal doorvoeren in zijn ploeg. Feyenoord speelt voor de derde keer in successie in het bekertoernooi tegen ADO. Telkens werd er in de eigen Kuip gewonnen van de ploeg van trainer Fons Groenendijk.