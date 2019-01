Vernieuwd Groningen opent jacht naar boven tegen Heracles

Verheydt helpt Go Ahead koud in het veld aan winst op Almere City

12:13 Go Ahead Eagles heeft de eerste thuiswedstrijd van 2019 in winst omgezet. Almere City FC werd in Deventer met 2-1 verslagen. Invaller Thomas Verheydt - door trainer John Stegeman voor het eerst gepasseerd in de basisformatie - werd de matchwinnaar. De spits maakte een kwartier voor tijd koud in het veld de winnende treffer.