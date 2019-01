Vernieuwd Groningen zet Heracles aan de kant

Groningen liet de voorbije weken duidelijk zien er alles voor over te hebben snel weg te komen van de onderste plekken. De club presenteerde liefst zes nieuwe spelers. De huurlingen Iliass Bel Hassani, Thomas Bruns en Kaj Sierhuis deden tegen Heracles allemaal vanaf het begin mee. Aanvallers Paul Gladon en Mo El Hankouri, die woensdag pas aan de selectie werden toegevoegd, bleven op de reservebank. De Japanner Ko Itakura, de zesde nieuweling bij de Groningers, ontbrak nog.

Na een handsbal van Lennart Czyborra benutte Samir Memisevic in de 12e minuut een strafschop. Bruns liet daarna zien van toegevoegde waarde te zijn. De van Vitesse gehuurde speler maakte in de 74e minuut eerst op fraaie wijze de 2-0 en in de 78e minuut ook de 3-0.