Verschueren en Barkas uitblinkers, Unnerstall blijft PSV-duo voor in klassement

Anwar El Ghazi aast bij PSV op WK-tic­ket: ‘Marokkaan­se bond is ermee bezig’

Aanvaller Anwar El Ghazi had even tijd nodig om fit te worden bij PSV en zijn bijdrage te leveren. Dat lukt inmiddels steeds beter, getuige zijn effectiviteit van de afgelopen weken. ,,Ik leef van dag tot dag, maar het WK is zeker nog een optie.”

30 oktober