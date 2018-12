Verschueren helpt NAC van laatste plek na zege op Vitesse

Door Yadran Blanco



Het team van Mitchell van der Gaag revancheerde zich daarmee voor de uitglijder in Groningen vorige week. Een uitglijder die Erik Palmer-Brown zijn plaats kostte. De Amerikaan werd gewisseld voor de weer herstelde Karol Mets. De op de training geblesseerd geraakte Jethro Mashart werd vervangen door Greg Leigh en niet Jurich Carolina, waarover de technische staf niet tevreden is. En dan was er nog het debuut van Pele van Anholt die tien minuten voor rust de uitgevallen Fabian Sporkslede moest aflossen. Koud in het veld maakte de rechtsback vervolgens alle hectiek rondom de videoscheidsrechter (VAR) van nabij mee.



In de slotfase van de eerste helft overrulede de VAR tot twee keer toe arbiter Allard Lindhout. Eerst beoordeelde de videoman vanuit het Replay Center in Zeist dat de overtreding van Arno Verschueren op Alexander Büttner, een actie die binnen de zestien begint en erbuiten eindigt, op de lijn van het strafschopgebied werd gemaakt. Geen vrije trap maar een strafschop ondanks dat het veel weg had van een schwalbe. Een gele kaart wordt er bijvoorbeeld niet uitgedeeld aan Verschueren. Navarone Foor zet zichzelf daarna voor schut door de penalty a la Panenka zeker twee meter over het doel te stiften.



Het Rat Verlegh Stadion juicht alsof het zelf op voorsprong is gekomen. Drie minuten na de gemiste pingel, jaagt Mitchell te Vrede de bal aan de andere kant tegen de touwen. Buitenspel, zegt de grensrechter die het doelpunt afvlagt. Doelpunt, vindt de VAR terwijl Vitesse-doelman Eduardo klaarstaat om een doeltrap te nemen. Het is wat met die VAR. Het heeft ook iets kolderieks; het wachten op een seintje uit Zeist, het voor de tweede keer vieren van een doelpunt die even daarvoor is afgekeurd. Een beetje gek is het natuurlijk wel. Wat niet wegneemt dat de 1-0-voorsprong waarmee NAC de kleedkamer ingaat meer dan verdiend is. Doelpunt nummer zeven voor Te Vrede ook, dat alleen al is een prestatie van formaat. Eerder maakten Te Vrede en Leigh, beiden met een kopbal, aanspraak op de openingstreffer.



Meteen in de tweede helft is Leigh andermaal dicht bij een treffer en ziet Giovanni Korte zijn inzet op de vuisten van Eduardo belanden. Onder aanvoering van Martin Ødegaard, de dribbelaar die vanaf rechts sluipenderwijs naar binnenkomt, dringt Vitesse aan zonder echt gevaarlijk te worden. In de 72e minuut is het wel raak als Bryan Linssen een voorzet vanaf rechts buiten bereik van Benjamin van Leer kopt die drie minuten later een tweede Arnhemse goal voorkomt.