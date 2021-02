Verslagen Petrovic neemt geen blad voor de mond: ‘We zijn afgeslacht’

Petrovic, die eind vorige maand aantrad als opvolger van de ontslagen Adrie Koster, was zelf ooit een karaktervoetballer. Juist die vechtersmentaliteit miste hij bij zijn ploeg tegen FC Utrecht. ,,We hebben geloof ik maar zes overtredingen gemaakt in deze wedstrijd. Ik heb aan onze kant nauwelijks een sliding gezien of een hard duel. Als je wilt overleven in de Eredivisie, dan kan dat niet. Hopelijk hebben we hiermee nu het dieptepunt bereikt en gaat het woensdag tegen ADO Den Haag beter. Natuurlijk zal ik voor die wedstrijd de nodige ingrepen doen.”

Ook verdediger Sven van Beek, tot het einde van het seizoen gehuurd van Feyenoord, was hard in zijn commentaar. ,,Het was gewoon enorm slecht, laten we eerlijk zijn. Alles was dramatisch bij ons in deze wedstrijd. Met elf doelpunten in de laatste twee duels moeten we ons schamen”, doelde hij op de nederlaag vorige week bij Feyenoord (5-0). ,,We moeten morgen echt dringend bij elkaar gaan zitten om te praten, het moet anders.”