Vertrek Jones verlost Feyenoord van lastige keuze

Door Dennis van Bergen



Afgelopen zondag, in de wedstrijd van de Rotterdammers tegen het Spaanse Levante, stond Jones nog onder de lat. Het was zijn eerste wedstrijd na zijn terugkeer van het WK, waar hij met Australië actief was. Het is, zo blijkt nu, meteen zijn laatste wedstrijd geweest voor de bekerhouder. Hij vertrekt per direct naar de club in Saudi Arabië.



Jones kwam in 2016 over van NEC. Tot die tijd versleet de ervaren goalie verschillende clubs in met name Engeland. Bij Feyenoord had Jones een belangrijk aandeel in het behalen van het landskampioenschap in 2017. De ervaren sluitpost speelde toen een zo goed als foutloos seizoen. Het afgelopen jaar kende hij een wisselvalligere periode.



Daarmee brandde deze zomer de discussie los wie dit seizoen de eerste keeper moest worden in De Kuip: Jones of jongeling Justin Bijlow, die de opleiding van de Rotterdamse club doorliep en afgelopen seizoen al debuteerde in het doel van Feyenoord 1. Die discussie laaide alleen maar verder op toen bleek dat Bijlow een prima indruk achterliet in de voorbereiding. Velen vonden dat hij dit seizoen zijn kans moest krijgen als nummer één.



Coach Giovanni van Bronckhorst deed er afgelopen zondag, na de wedstrijd tegen Levante (2-1), het zwijgen toe. Hij zou, zo gaf hij aan, deze week de knoop doorhakken over wie dit seizoen de eerste doelman zou zijn in zijn elftal. Die keuze wordt nu een stuk makkelijker. Dat wordt Bijlow.



Behalve Bijlow, heeft Van Bronckhorst nog een prima doelman tot zijn beschikking. Ook Kenneth Vermeer staat immers nog altijd onder contract bij de bekerhouder. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij Club Brugge. Aangezien de Amsterdammer tijdens die huurperiode geblesseerd raakte, revalideert hij nu nog. Maar Vermeer is op korte termijn weer inzetbaar voor de Rotterdamse club.