Verwijzing naar San Marino tergde De Jong: 'Mooi om te zien dat PSV tijd ging rekken’

Van Bommel haastte zich vervolgens te zeggen dat hij De Graafschap niet met San Marino wilde vergelijken, maar Henk de Jong (trainer van De Graafschap) gebruikte het citaat graag in aanloop naar de wedstrijd van vanmiddag. PSV won met 2-1 van de Doetinchemmers.



,,Het raakte mij wel, om die verhalen allemaal te lezen. Daarom vond ik het wel mooi om te zien dat PSV in de slotfase tijd ging rekken om de overwinning over de streep te trekken'', aldus De Jong zondag na afloop van het duel.



,,Ik heb de artikelen uit laten vergroten en opgehangen op het bord in de kleedkamer. Ik neem het Mark van Bommel niet eens kwalijk. Dat soort uitspraken worden ook vaak in de mond gelegd. Maar het ging wel wat leven. Overal in Nederland ging het opeens over de doelpunten.''