Verzwakt Willem II verliest in extremis van ADO Den Haag

Willem II kampte tegen ADO Den Haag met personele problemen; Freek Heerkens bleef thuis achter met griep en Ben Rienstra haakte in de warming-up ook al af wegens griep. Trainer Erwin van de Looi zette daarom Fernando Lewis en Eyong Enoh in de basis, verder kreeg Mo El Hankouri de voorkeur boven Thom Haye. Enoh werd in de rust gewisseld, omdat hij op het middenveld werd overlopen door Lex Immers. De Kameroener speelde tien maanden geleden voor het laatst een hele wedstrijd.



Een lesje in efficiëntie



De Tilburgers, die opnieuw 4-4-2 speelden, hadden het sowieso zwaar tegen ADO. De ploeg van oud-Willem II-coach Alfons Groenendijk heerste op alle fronten, maar vergat voor rust één ding: scoren. Al na twee minuten was het bijna raak, maar Mattijs Branderhorst redde op een inzet van El Khayati, in de rebound schoot Immers over. Immers en El Khayati waren sowieso gevaarlijk. In de 23ste minuut leek Immers ook te scoren, maar Darryl Lachman haalde de bal met een uiterste krachtinspanning van de lijn. En Willem II? Dat beperkte zich tot tegenhouden. In de 40ste minuut kwamen de Tilburgers - tegen de verhouding in - toch op 0-1. Uit een corner legde ADO-huurling Thomas Meissner de bal terug op Fran Sol, die met zijn borst scoorde. Een lesje in efficiëntie.



ADO komt terug



Na rust was het spelbeeld hetzelfde. ADO Den Haag dicteerde het spel, Willem II gooide de boel dicht. De Tilburgers hielden lang stand, maar in de 69ste minuut was het dan toch raak voor ADO. Nadat Bjorn Johnsen vlak daarvoor nog naast knikte, was hij nu wel trefzeker. Al maakte de spits wel een overtreding op Meissner, desondanks keurde scheidsrechter Joey Kooij het doelpunt goed: 1-1. In de slotfase ging het alsnog mis voor de Tilburgers: Kostas Tsimikas trok aan het shirt van Immers en arbiter Kooij legde de bal terecht op de stip. El Khayati zorgde voor de beslissing: 2-1.