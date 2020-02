Veurink verlengt tot 2023 als assistent-bondscoach op voorspraak Wiegman

,,Ik wilde Arjan er heel graag bij houden en ik ben dus ook blij dat het rond is”, aldus Wiegman, die zelf eind vorig jaar haar contract al verlengde tot en met het EK van 2021 in Engeland. ,,Wij vullen elkaar op alle fronten heel goed aan, zowel binnen als buiten het veld. Plus, het grote publiek realiseert zich dat niet altijd, Arjan is met al zijn ervaring en achtergrond uitgegroeid tot een echte specialist in de top en de breedte van het vrouwenvoetbal. Daarmee is zijn meerwaarde groter dan ‘slechts’ zijn rol als assistent.”