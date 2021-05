Via Zeist en Portugal naar het EK: dit is het schema van Oranje

Nu het reguliere voetbalseizoen er (bijna) op zit, kan de blik richting het EK. De eerste internationals van het Nederlands elftal zijn al begonnen aan de voorbereiding op het eindtoernooi, zij hebben zich verzameld in Zeist. Maar hoe zit de rest van de route eruit, voordat Oranje op zondag 13 juni het eerste EK-duel speelt? Dit is het volledige schema.

De route richting het EK begon officieel eigenlijk al op vrijdag 14 mei, toen bondscoach Frank de Boer zijn 34-koppige voorselectie bekendmaakte. In totaal mogen er 26 spelers mee naar het eindtoernooi, dus moeten er nog acht spelers geschrapt worden van die lijst. Afgelopen maandag meldden de eerste spelers zich in Zeist, voor een korte trainingsstage van drie dagen. Op de eerste training verschenen slechts vijftien spelers. Dat waren spelers die actief zijn in Nederland en Rusland, aangevuld met Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) en Tim Krul (Norwich City).



Van de spelers die zich later melden, komen Donny van de Beek en Nathan Aké met hun clubs Manchester United en Manchester City nog uit in de finales van de Europa League en de Champions League. Ook sterkhouders als Matthijs de Ligt, Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Frenkie Jong melden zich later nog. Op woensdag 26 mei maakt De Boer zijn definitieve selectie bekend, na het driedaagse trainingskamp wordt dus bekend wie de afvallers zijn.

Volledig scherm Frank de Boer tijdens de eerste training in Zeist. © EPA

Op zaterdag 29 mei vertrekt de selectie van het Nederlands elftal naar Portugal, voor een uitgebreider trainingskamp. Op woensdag 2 juni staat daar (in het Estádio Algarve) een oefenwedstrijd tegen Schotland op de rol. Op zaterdag 5 juni keert Oranje terug naar Nederland, op zondag 6 juni wordt er in de Grolsch Veste (het onderkomen van FC Twente) geoefend tegen Georgië. Dat is de traditionele uitzwaaiwedstrijd, de laatste oefenwedstrijd voordat het eindtoernooi officieel begint.

Het EK

Op vrijdag 11 juni wordt de openingswedstrijd van het EK vervolgens gespeeld, die gaat tussen Italië en Turkije. Oranje speelt zijn eerste poulewedstrijd in Groep C op zondag 13 juni, tegen Oekraïne. Aftrap is dan om 21.00 uur. Op donderdag 17 juni spelen de mannen van De Boer tegen Oostenrijk, ook dat duel begint om 21.00 uur. Het laatste pouleduel is op maandag 21 juni: tegen Noord-Macedonië wordt er om 18.00 uur afgetrapt. Al deze wedstrijden worden afgewerkt in de Johan Cruijff Arena, in Amsterdam.