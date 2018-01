Videoarbiter zorgt voor verwarring in de Kuip

'Blij met het karakter dat de ploeg heeft getoond'

31 januari Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord haalde na de bekerzege op PSV (2-0) even opgelucht adem. ,,De beker is voor ons de snelste weg naar een prijs, de enige die we dit seizoen nog kunnen winnen. We wilden koste wat kost doorgaan naar de halve finales'', zei Van Bronckhorst. ,,Ik ben heel blij met het karakter dat de ploeg heeft getoond.''